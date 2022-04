Tragedia nel mondo del calcio: addio all’ex campione Freddy Rincon

Il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Freddy Rincon. L’ex calciatore del Napoli e del Real Madrid si è spento a 55 anni.

L’incidente stradale da lui avuto nei giorni scorsi ha fatto tremare il mondo del calcio, apparso fin da subito molto preoccupato per le sue condizioni. Dopo diverse ore di apprensione e di attesa, oggi è arrivata la notizia più temuta dai tifosi e dai club in cui aveva militato nel corso della propria carriera: Freddy Rincon non ce l’ha fatta.

Il colombiano si è infatti spento a 55 anni nella clinica “Imbanaco Gruppo Quironsalud”, dove era ricoverato in seguito al violento impatto tra il furgone in cui era a bordo e un autobus avvenuto a Cali. Gravissime le ferite riportate, che avevano spinto i sanitari locali a trasportarlo subito nella struttura ospedaliera più vicina.

Qui l’ex calciatore era stato sottoposto ad un’operazione chirurgica d’urgenza. I tentativi fatti per tenerlo in vita, però, si sono rivelati vani e così i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini da parte degli organi inquirenti, volte a fare luce sulle dinamiche alla base della collissione, risultano ancora in atto. Intanto la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del web.

Rincon, si è spento a 55 l’ex Napoli

Rincon giocò nel Napoli nella stagione 1994-95, agli ordini di Vujadin Boskov. L’anno successivo venne acquistato dal Real Madrid, dove rimase fino al luglio 1996. In seguito si trasferì in Brasile, vestendo le maglie del Palmeiras, del Corinthians, del Santos e del Cruzeiro prima di concludere la carriera nel CD America.

Fu una colonna portante della Nazionale colombiana, con la quale disputò tre Mondiali: Italia 1990, Usa 1994 e Francia 1998 per un totale di 84 presenze complessive “condite” da 17 reti. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network tra cui quello del Napoli unitosi al “dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy”.