Spezia-Inter, Inzaghi pensa già al derby contro il Milan: doppia novità

La sfida tra Spezia-Inter potrebbe spingere Simone Inzaghi a valutare alcune novità in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico interista starebbe valutando una doppia novità nell’undici titolare

Dopo il successo contro il Verona, l’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere a debita distanza il Milan in vista del rush finale di campionato e per cercare di mettere le mani sullo scudetto.

La sfida contro lo Spezia, nel dettaglio, potrebbe costringere Inzaghi ad alcune valutazioni per quel che riguarda la formazione titolare. Nessuno stravolgimento totale, ma la sensazione è che De Vrij e Perisic possano riposare in vista del match contro i rossoneri.

D’Ambrosio è pronto a candidarsi per una maglia da titolare sul centro-destra con Skriniar accentrato al posto di De Vrij. Sulla sinistra possibile chance per Gosens, il quale è pronto a convincere Inzaghi a puntare su di lui anche per le prossime 5-6 partite di campionato (contando anche il recupero contro il Bologna).

Spezia-Inter, le probabili formazioni: Gosens titolare, confermato Dzeko

Nessun turno di riposo per Lautaro Martinez e Dzeko. La coppia titolare nerazzurra agirà dal primo minuto senza alcun turno di riposto. Il piano di Inzaghi sarà quello di blindare il match e il primato in classifica. Per quel che riguarda Barella, Brozovic e Calhanoglu, anche in questo caso, il tecnico nerazzurro non sarebbe intenzionato a concedere un turno di stop ai tre titolarissimi. Ecco le probabili formazioni del match in programma venerdì 15 aprile:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni S; Agudelo, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi