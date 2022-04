Tutto pronto per il fischio di inizio di Lazio-Torino, match chiude la vigilia di Pasqua del trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Torino, gara che chiude il sabato del trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri ospita i granata di Ivan Juric alle ore 20.45. I padroni di casa cercano i tre punti vista la vittoria della Fiorentina nel match contro il Venezia.

La lotta per un piazzamento in Europa League è più viva che mai. Altri obiettivi hanno, invece, i granata che navigano in acque piuttosto tranquille dell’elenco generale. I ragazzi di Juric hanno conquistato fino ad ora 39 e sono fermi al dodicesimo posto in classifica. A dare il via al match è il fischietto del signor Prontera di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Preti e Bindoni. Al VAR, invece, il duo formato da Aureliano e Paganessi.

Lazio-Torino, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonus, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Basic, Cataldi, Raul Moro, Cabral, Romero.

TORINO (3-4-2-1) – Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega; Brekalo; Belotti. All. Juric (squalificato, in panchina Paro). A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Linetty, Seck, Pellegri, Pjaca, Zaza, Sanabria.