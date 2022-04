Torreira condanna il Venezia: Zanetti perde a Firenze e resta terzultimo

Fiorentina-Venezia è finita da pochi minuti. La formazione di Vincenzo Italiano conquista il successo casalingo grazie a Torreira.

Successo in casa allo stadio Artemio Franchi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che batte il Venezia nel trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022. Grazie alla rete di Torreira, la viola vince ancora una volta dopo i tre punti conquistati contro il Napoli di Luciano Spalletti allo stadio Diego Armando Maradona.

Terza vittoria consecutiva per la squadra toscana che sale a 56 punti in classifica generale al sesto posto in elenco. Profondo rosso per i veneti che restano bloccati al diciottesimo posto in classifica a quota 22 punti insieme al Genoa.

Fiorentina-Venezia, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Torreira che al minuto 30 ha siglato il gol vittoria. Il centrocampista della Fiorentina si è avventato su un pallone vagante rimasto in area dopo una punizione di Biraghi respinta da Igor. A porta sguarnita è stato piuttosto semplice segnare la rete che è valsa i tre punti.

Zero punti per la squadra di Zanetti che rischia seriamente di retrocedere in Serie B. Il Cagliari, squadra che precede i veneti in classifica e prima a salvarsi se il campionato finisse oggi, dista ben sei punti.

Classifica Serie A

Milan 71; Inter* 69; Napoli* 66; Juventus* 62; Roma* 57; Lazio* 55; Fiorentina* 56; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Udinese** 39; Torino** 39; Bologna** 37; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* 22; Genoa 22; Salernitana** 19.

*Una partita in meno;

**Due partite in meno.