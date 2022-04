DIRETTA Sampdoria-Salernitana: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Sampdoria-Salernitana, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 14.30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Sampdoria-Salernitana, gara del trentatreesimo turno. Alle ore 14.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la formazione di Marco Giampaolo ospita i campani di Davide Nicola. Entrambe le formazioni puntano ai tre punti vittoria vista la classifica generale di Serie A.

I blucerchiati hanno solo 29 punti in elenco e nelle ultime cinque gare hanno collezionato ben quattro sconfitte ed una sola vittoria. Non va meglio per i granata che nelle ultime cinque hanno collezionato un solo punto. Nicola resta fanalino di coda dell’elenco con soli 16 punti portati a casa. A dare il via alla partita è il signor Valeri, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Lombardo. Al VAR, invece, il duo formato da Manganiello e Mondin.

Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Yoshida, Augello, Magnani, Vieira, Askildsen, Yepes, Ekdal Trimboli, Quagliarella.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Obi; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Dragusin, Gagliolo, Fazio, Jaroszynski, Zortea, Schiavone, Kastanos, Verdi, Ribery, Vergani, Mikael.