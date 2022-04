DIRETTA Bologna-Sampdoria: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Sampdoria, match che chiude la trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bologna-Sampdoria, gara che pone fine al trentaduesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la formazione di Sinisa Mihajlovic, assente per problemi di salute, ospita i blucerchiati di Marco Giampaolo.

La gara ha poco da dire, classifica alla mano, per gli emiliani, fermi a quota 34 punti e con una gara ancora da recuperare. Gli emiliani navigano in acque piuttosto tranquille, cosa che, invece, non fanno i blucerchiati. La formazione ligure, infatti, sino ad ora ha collezionato solo 29 punti ed il margine sulla zona retrocessione è di soli sette punti. Tutto è ancora da scrivere nella zona bassa dell’elenco. Per questo motivo, per la formazione ospite, è fondamentale non perdere ancora occasioni per centrare la salvezza.

A dare il via al match è il signor Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Yoshikawa. Al VAR, invece, il duo formato da Fabbri e Pagliardini.

Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Dominguez, Sansone, Viola, Mbaye, Soriano, Vignato, Kasius, Falcinelli. All: De Leo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello Supriaha, Vieira, Askildsen, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Somma, Trimboli. All: Giampaolo.