Juventus, l’annuncio fa traballare Allegri: succede dopo il Bologna

La Juventus esce con un pareggio dalla sfida contro il Bologna e il malcontento per l’1-1 si avverte anche dai piani alti del club torinese.

Un pareggio al 95′, strappato dopo che il Bologna è rimasto in 9 uomini, non può di certo far sorridere il mondo juventino. Arnautovic ha siglato il momentaneo vantaggio dei rossoblu al 52′, poi un fallo di Soumaré su Morata ha generato l’espulsione del giocatore del Bologna. Nello stesso clima di tensione, Gary Medel ha rimediato doppia ammonizione ed è quindi finito negli spogliatoi col compagno di squadra, dopo un comportamento aggressivo nelle proteste verso il direttore di gara.

Dusan Vlahovic è intervenuto ancora una volta con una rete che ha appianato la sconfitta in procinto di arrivare, ma in 11 contro 11 i bianconeri stavano soccombendo in casa davanti agli ospiti.

Un risultato che fa rivisto sotto tutti i punti di vista, sia sul piano dell’organizzazione di gioco che della fame di vittoria, quando mancano poche giornate al termine del campionato e la Juventus è in piena lotta per un posto in Champions League.

Juventus, malumore dopo il pareggio col Bologna: Lapo sui social parla di Allegri

Nel post-partita del match Max Allegri ai microfoni di ‘DAZN’ ha predicato calma e anche serenità, nonostante l’1-1. Il tecnico ha parlato di un “passettino alla volta per la Champions League”. Alla Juventus servono ancora dieci punti, ma il primo tempo è stato brutto e poco promettente. Il tecnico tuttavia non perde l’ottimismo, pensando al girone d’andata: “A inizio anno queste partite le avremmo perse, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e non deprimiamoci”.

Tuttavia dai piani alti della famiglia della società sicuramente non arrivano le migliori sensazioni dopo il pareggio e nel mirino finisce ancora una volta l’allenatore. Sui social Lapo Elkann non si nasconde e posta un commento che lascia libera l’interpretazione e sembra manifestare dissenso: “Siamo poco allegri!!! Allegri…”.