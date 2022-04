Ranieri gela l’ex squadra: la sentenza non lascia alcun dubbio

L’allenatore ex Roma e Leicester Claudio Ranieri ha parlato della semifinale di Conference League in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’

La Roma non dà per persa la Champions League. Aritmeticamente, i cinque punti di divario dalla Juventus sono ancora colmabili tuttavia le prossime due gare di campionato saranno decisive per i giallorossi che affronteranno in successione prima il Napoli e poi l’Inter. Le speranze della squadra di José Mourinho vivranno uno snodo decisivo in questi due confronti.

I giallorossi intanto rimangono concentrati pure sulla Conference League, una competizione che la Roma vuole provare a vincere. I capitolini, dopo essersi sbarazzati del Bodo Glimt, in semifinale affronteranno il Leicester, nono nel campionato inglese. La sfida contro le ‘Foxes’ sarà un match molto particolare per Claudio Ranieri, che con i biancoblù ha ottenuto un clamoroso titolo di Premier League.

Roma, Ranieri davanti alla sfida del cuore: “Non c’è bisogno di dirlo”

Claudio Ranieri, in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato della Roma e del confronto che attenderà i giallorossi di Mourinho contro il Leicester, una squadra che l’allenatore romano conosce molto bene. Il tecnico non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto per quale delle due squadre farà il tifo: “Non c’è neanche bisogno di dirlo. Per la Roma faccio il tifo da quando ero bambino mentre il Leicester è legato ad un grande risultato professionale raggiunto ed è sempre nei miei pensieri. Il ritorno all’Olimpico può rappresentare un vantaggio per la Roma perché i tifosi possono trascinarla”.

L’accesso alla semifinale è stato consegnato alla Roma da uno straordinario Nicolò Zaniolo, protagonista di tre reti nel match di ritorno contro il Bodo Glimt. L’attaccante è stato allenato da Ranieri per cui il tecnico lo conosce bene: “Contro i norvegesi abbiamo avuto conferma di quanto sia decisivo come calciatore. Ha bisogno di trovare la palla nello spazio, ha qualità e una forza impressionanti ma qualche volta dovrebbe passarla al limite dell’area. Davanti alla porta comunque difficilmente sbaglia. Mourinho lo sta gestendo bene. Dopo gli infortuni non può giocare sempre. Zaniolo ha bisogno di sentire la fiducia di tutti”.

Ranieri ha poi parlato pure di De Rossi e Totti: “Daniele ha scelto di fare l’allenatore e dunque ora ha bisogno di fare esperienza per poi magari un giorno tornare alla Roma. Francesco vorrebbe rendersi utile per i giallorossi, conosce bene il calcio”.