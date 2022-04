Juventus, doccia gelata per Agnelli: arriva la notizia che complica tutto

Juventus, ora l’affare si complica. Andrea Agnelli deve fare i conti con una situazione inaspettata. Cosa succederà in estate?

La Juventus di Andrea Agnelli osserva a distanza i calciatori di proprietà sparsi in giro per l’Europa. L’obiettivo della società bianconera è richiamare i talenti pronti e mandati in giro a fare le ossa e sbarazzarsi degli ingaggi pesanti dei calciatori fuori dai piani di Massimiliano Allegri.

Tra questi c’è senza dubbio Aaron Ramsey, centrocampista gallese in presto ai Rangers fino a fine stagione. Fuori dai radar del tecnico livornese e quasi mai entrato a pieno nelle gerarchie del centrocampo bianconero, il classe 1990 ha optato per una esperienza in Scozia, tra le fila dei Glasgow Rangers.

Juventus, Ramsey si infortuna con i Rangers: le condizioni

Un’esperienza che da gennaio ad ora ha fruttato cinque presenze e due gol per il calciatore di proprietà della Juventus di Andrea Agnelli. Nelle giornata di oggi, però, è arrivata una brutta notizia per il calciatore e per la stessa Juve che rischia, ora, di veder compromessi i piani futuri.

Ramsey, infatti, si è nuovamente infortunato durante la sfida di Coppa di Scozia contro il Celtic, vinta 2-1 dagli ospiti dopo due tempi supplementari. Nel corso del primo tempo, però, il gallese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare sopraggiunto al minuto 43. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara, così come le sue condizioni.

In ogni caso la Juve trema. Il motivo? I bianconeri sperano di piazzare il calciatore altrove dopo il rientro dal prestito secco in Scozia. L’infortunio, qualora fosse grave, potrebbe compromettere le strategie del calciomercato estivo.