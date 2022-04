Milan, colpi da urlo con Investcorp: pioggia di milioni, tifosi in festa

Un budget stratosferico e colpi da urlo per Maldini con Investcorp: il nuovo corso del Milan è destinato ad infiammare l’estate dei tifosi

La crescita del Milan può subire una clamorosa impennata. L’interesse per il club rossonero del fondo mediorientale Investcorp, infatti, garantirebbe un’importante crescita poiché alla base del progetto di questi ultimi vi sarebbe un progetto differente rispetto a quello messo in piedi da Elliott.

In via Aldo Rossi dunque diverse operazioni sono state poste in stand-by in attesa di comprendere quale sarà il futuro del Milan. Dietro potrebbe esserci un investimento da oltre un miliardo. ‘La Gazzetta dello Sport’ peraltro aggiunge che l’eventuale nuovo corso arabo stanzierebbe un budget di 300 milioni di dollari. Una cifra sufficiente ad alzare notevolmente le ambizioni in sede di calciomercato.

Milan, con Investcorp nuovi calciatori nel mirino: da Haller a Nkunku ecco i nomi che infiammeranno i tifosi rossoneri

Se dovesse concretizzarsi la cessione del club, vi sarebbe un evidente cambio di strategia. Non cambierebbe però il vertice dirigenziale, con Paolo Maldini, Ricky Massara e il capo scout Geoffrey Moncada che verrebbero rinnovati.

Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, resterebbe comunque invariato l’interesse per alcuni obiettivi per cui vi sono già delle trattative in stato avanzato, come è il caso di Botman del Lilla e Origi del Liverpool. Su entrambe le negoziazioni nelle ultime settimane era calato il silenzio, probabilmente ‘tattico’, in attesa della finalizzazione dell’accordo con Investcorp.

I nomi nomi per il Milan sarebbero ad esempio quelli di Sebastien Haller e Cristopher Nkunku. Il primo ha trascinato l’Ajax in Champions League, competizione in cui è stato grande protagonista con 11 gol in otto partite. Il secondo è letteralmente esploso al Lipsia. In Germania, il giustiziere dell’Atalanta segna con grandissima facilità. In questa stagione ha messo a segno 30 reti. Per prelevarlo servirebbero almeno 60 milioni di euro.

Per la mediana, vi sarebbero contatti con il Monaco per Aurelien Tchouameni, inseguito pure dalla Juventus e da alcune big inglesi.

Il Milan però non può perdere di vista neppure il calciomercato italiano, considerata la necessità di rinforzarsi con calciatori ‘azzurri’ in virtù dell’esigenza legata alle liste Champions. A questo proposito, i rossoneri hanno inserito nel mirino pure Nicolò Zaniolo. L’attaccante è valutato 60 milioni dalla Roma.