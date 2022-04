Lukaku, annuncio a sorpresa: il tecnico vuota il sacco e spiazza tutti

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Dopo l’intervista che è valsa la ‘rottura’ col Chelsea arrivano le dichiarazioni di Thomas Tuchel in conferenza.

L’addio all’Inter di Romelu Lukaku ha portato con sé numerose polemiche. L’arrivo al Chelsea di Thomas Tuchel ha scatenato i tifosi inglesi che hanno accolto il centravanti belga con entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che col passare delle settimane è drasticamente calato. Il motivo? Le prestazioni dell’ex Inter non hanno affatto convinto.

Lukaku non sembra mai essersi ambientato con la tanto desiderata maglia dei Blues. Una stagione, ormai agli sgoccioli, decisamente deludente viste le statistiche ed il mancato feeling con la tifoseria inglese. Ora che il club è finito nel caos dopo l’addio di Abramovich, il futuro di Lukaku può cambiare.

Lukaku via dal Chelsea, l’annuncio di Tuchel

Dopo la tanto discussa intervista in cui Lukaku ha dichiarato di voler tornare in Italia, il rapporto con il Chelsea si è incrinato ancora di più. Proprio Tuchel, qualche mese fa, prese per mano la situazione con un duro faccia a faccia privato con il calciatore.

Lo stesso allenatore del club londinese, dopo la vittoria di ieri in FA Cup contro il Crystal Palace, in conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del centravanti belga. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Romelu deve fare come Timo Werner, deve lavorare sodo ed essere paziente. Al primo posto lui deve mettere solo la squadra. Le cose possono cambiare in pochi secondi per gli attaccanti”, ha concluso.

Un consiglio che potrebbe cambiare le carte in tavola alla fine della stagione e che lascia di stucco quei tifosi che davano già per scontato l’addio del calciatore. Il futuro dell’attaccante belga è ancora tutto da scrivere, nulla è deciso.