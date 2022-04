Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Roma, gara delle ore 19.00 del trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Roma, gara del trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022. Nel giorno di Pasquetta, allo stadio Diego Armando Maradona, la formazione azzurra di mister Luciano Spalletti ospita i giallorossi di Josè Mourinho. In palio ci sono punti importantissimi per entrambe le formazioni.

Da un lato il Napoli cerca la vittoria per restare nella scia del Milan ed in corsa per la vittoria finale del campionato di Serie A; dall’altro, invece, i capitolini puntano ad un posto in zona Europa. A dare il via al match è il fischietto del signor Di Bello, coadiuvato dagli assistenti Meli e Valeriani. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Di Paolo e Ranghetti.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Politano, Ounas, Mertens.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer. Ibanez, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, C. Perez, Felix, Shomurodov, Mkhyitaryan.