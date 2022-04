Napoli-Roma, De Laurentiis trema: l’ufficialità dell’ultim’ora gela i tifosi

A poche ore da Napoli-Roma, gara importantissima per i campani impegnati nella corsa Scudetto, una notizia rischia di cambiare tutto.

Big match della 33ª giornata di Serie A, incrocio importantissimo che mette di fronte le ambizioni di due squadre che hanno ancora molto da chiedere a questo finale di campionato, Napoli-Roma andrà in scena stasera alle 19 e verosimilmente catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati.

Il Napoli infatti ha dimostrato di credere in uno Scudetto che mai come quest’anno sembra obiettivo alla portata. La Roma, d’altra parte, vuole sfruttare l’entusiasmo della recente vittoria sul Bodo/Glimt per cercare punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. Due grandi squadre, dunque, con due traguardi importantissimi da inseguire. E per cui non sono previsti né accettabili passi falsi.

Una sfida, Napoli-Roma, che però a poche ore dal calcio d’inizio ha perso uno dei protagonisti più attesi. Il portiere dei campani David Ospina, infatti, non scenderà in campo come inizialmente previsto e anzi ha già lasciato il ritiro della squadra.

Napoli-Roma, Ospina out: al suo posto Meret

A comunicarlo è stato lo stesso Napoli sul proprio account Twitter ufficiale. Il post specifica anche che, colpito da sintomi di natura influenzale, il portiere colombiano è stato immediatamente sottoposto a tampone che ha dato esito negativo.

Al suo posto sarà convocato il terzo portiere polacco Hubert Idasiak, 20 anni compiuti lo scorso 3 febbraio e titolare nella Primavera fin dal suo arrivo in Italia datato agosto 2018. Si accomoderà in panchina, lasciando il posto da titolare ad Alex Meret, che avrà finalmente l’occasione di mettersi in mostra dopo essere finito alle spalle di Ospina nelle gerarchie di Spalletti.

Il tecnico di Certaldo infatti ha dimostrato di porre molta fiducia nell’esperto estremo difensore colombiano, che del resto lo ha ripagato con molte ottime prestazioni. Contro la Roma, però, Ospina non ci sarà: il Napoli si gioca una tappa importantissima della corsa per lo Scudetto senza un punto fermo. Meret riuscirà a non farlo rimpiangere?