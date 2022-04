Roma stellare, Zaniolo travolge il Bodo: sarà semifinale col Leicester

La Roma vola sulle ali di Zaniolo e Abraham, Bodo/Glimt abbattuto e semifinale di Conference League raggiunta: adesso ci sarà il Leicester City.

Dopo gli strascichi dell’andata e delle due gare del girone, Roma e la Roma hanno risposto presente nella sfida contro il Bodo/Glimt. Un 4-0 tanto tondo quanto pesante, quello rifilato dai giallorossi ai norvegesi, che adesso possono mettere nel mirino i prossimi impegni di questo aprile.

Anche perché, stando ai segnali visti questa sera, c’è da stare sereni. La Roma ha azzannato la partita sin dai primissimi minuti e al 5′ Abraham ha già portato avanti la formazione di Mourinho. Un gol di rapina, che mette subito le cose in chiaro per gli avversari scandinavi.

Lo stesso Bodo non è la formazione dirompente dell’andata. Sopita, opaca e sottotono, i norvegesi hanno fatto presto al cedere il passo ai capitolini, trascinati dai 75mila dell’Olimpico.

Roma-Bodo, è la serata di Zaniolo: tripletta e semifinale archiviata

Quella di oggi, però, è stata soprattutto la serata di Nicolò Zaniolo. Al 23′, al 29′ e al 49′, il fantasista giallorosso ha siglato la propria tripletta e travolto il Bodo a colpi di classe e qualità. Tre reti belle, pesanti ed importanti, che hanno fatto planare la Roma su un secondo tempo comodo e poco dispendioso.

Un secondo tempo dove Mourinho ha concesso un po’ di riposo allo stesso Zaniolo (uscito al 60′ per crampi), ad Abraham e Pellegrini, in vista del match di Pasquetta contro il Napoli. Una gara alla quale la formazione capitolina arriva con il motore acceso, in attesa di comprendere meglio le condizioni dei big usciti stanchi nella serata col Bodo.

Intanto, in semifinale, si prepara il Leicester City. Dopo aver battuto il PSV Eindhoven, gli inglese saranno il prossimo avversario della Roma in coppa. La stessa Roma unica italiana ancora impegnata in una competizione europea e alla terza semifinale di fila, tra Europa e Conference League.