Donnarumma gelato: PSG, l’annuncio dopo la papera col Marsiglia

Nonostante l’errore di Donnarumma, il PSG ha sconfitto ieri il Marsiglia. Proprio sul portiere italiano c’è stato un annuncio di Pochettino.

Se il campionato italiano è rimasto fermo nel giorno di Pasqua, negli altri campionati esteri ci sono state varie partite importanti. Tra i risultati più degni di nota bisogna sicuramente annoverare la grande rimonta del Real Madrid sul Siviglia e la vittoria del PSG nel ‘Classique’ contro il Marsiglia. I ‘Blancos’, infatti, sono riusciti a rimontare i due gol di scarto siglati da Rakitic e Lamela con le reti di Rodrygo, Nacho e Benzema.

Se la squadra di Ancelotti con il successo di ieri ha ipotecato la Liga, il PSG già da tempo ha un margine rassicurante sulle sue dirette inseguitrici ma si sa che ‘Le Classique’ è sempre una partita diversa rispetto alle altre. I parigini hanno ottenuto il successo con le reti di Neymar e Mbappé (su rigore). Tra i due gol del team di Pochettino c’è stato il momentaneo pareggio segnato da Caleta-Car.

Il gol del difensore, però, è stato viziato da un considerevole errore di Donnarumma. L’estremo difensore, infatti, ha sbagliato l’uscita nel corner a favore del Marsiglia, dando una grossissima mano a Caleta-Car. Sul giocatore italiano, su cui pesa ancora l’errore con il Real Madrid in Champions League, sono piovute tantissime critiche.

PSG, l’annuncio di Pochettino che gela Donnarumma: “Navas è tornato”

Pochettino ha commentato così le prestazioni di Donnarumma nel post gara contro il Marsiglia: “Nell’arco di una stagione nessun giocatore riesce ad avere delle prestazioni lineari. Non posso affermare che non abbia avuto un buon rendimento, ma è abbastanza chiaro che abbiamo a disposizione due portieri di alto livello”.

L’allenatore argentino ha poi proseguito il suo intervento, annunciando il ritorno di Navas: “E’ tornato dal Costa Rica con un infortunio rimediato con la sua Nazionale. Keylor ieri ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo ed è tornato a disposizione. Vedremo chi giocherà la prossima gara. Tutti i calciatori, non solo i portieri come in questo specifico caso, durante una stagione hanno degli alti e bassi. Tutti sbagliano”.