“È imbarazzante”: Donnarumma nel caos, cosa è successo in PSG-Marsiglia

Gianluigi Donnarumma finisce nel caos, di nuovo, per l’errore commesso in PSG-Marsiglia

Una delle rivalità più accese in Francia è quella tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia. Entrambe danno vita a Le Classique, la partita che in Ligue 1 dà sfogo al meglio del meglio che il calcio francese abbia da offrire. E si tratta anche delle uniche due squadre che in Francia abbiano vinto una coppa europea. La Champions League per l’OM, la Coppa delle Coppe il PSG. La stagione per quest’ultima, però, non è andata per il meglio.

A Mauricio Pochettino resta solo il campionato. La squadra è totalmente popolata da stelle, in ogni reparto. Le uscite da Champions e Coupe de France rispettivamente con Real Madrid e Nizza hanno fatto indispettire molto i tifosi parigini. Anche per le prestazioni disastrose di Gianluigi Donnarumma, decisivo in negativo in più di un’occasione. E il portiere italiano non si è risparmiato nemmeno in Le Classique.

PSG-Marsiglia, papera di Donnarumma

Il PSG è in campo contro il Marsiglia al Parco dei Principi, e in occasione del momentaneo gol dell’1-1 di Caleta-Car, Donnarumma ha commesso un errore grossolano. Il portiere italiano ha infatti sbagliato l’uscita sul corner dell’OM e non ha bloccato il pallone, finito poi sui piedi del difensore croato. Sui social sono arrivate diverse critiche per Donnarumma, specialmente su Twitter: “Imbarazzante, sta creando pericoli alla sua squadra“.

Alcuni degli errori di Donnarumma in questa stagione sono stati, infatti, imbarazzanti. E testimoniano la poca tranquillità con cui il portiere sta disputando la sua prima stagione con la maglia del PSG. L’alternanza con Keylor Navas non ha fatto bene all’ex Milan. La prossima stagione le cose potrebbero cambiare, visto l’ormai certo addio di Pochettino.