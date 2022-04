Serie A, dalle conferme alle delusioni: i numeri del Fantacalcio 2021/2022

La Serie A si appresta a giungere al termine e con essa anche il Fantacalcio. Tante sorprese e tante delusioni, analizziamo il tutto.

Il campionato di Serie A è sempre più vicino a giungere al termine, ma non c’è solo questo. In queste settimane milioni di Fantaallenatori si sfideranno per decidere chi sarà il campione del proprio Fantacalcio. Questo gioco ha preso sempre più piede nel nostro paese e in tanti sono alla ricerca di quei giocatori che possono svoltare la propria stagione. Non solo ‘i Ciro Immobile o i Victor Osimhen’, il Fantacalcio si vince soprattutto con quei nomi poco conosciuti, pagati poco prezzo, che possono portare la vittoria in una direzione o in un’altra. A poche giornate dal termine vediamo quali sono stati i Top ed i Flop di questa stagione finora e quali sono stati i calciatori rivelazione.

Partiamo dai portieri e non possiamo non partire da un giocatore, sorpresa ma neanche troppo, che ha cambiato la stagione del Milan. Mike Maignan aveva la pesante eredità di sostituire Gianluigi Donnarumma e l’estremo difensore francese l’ha ripagata a suon di cleen sheet e grandi prestazioni. La parata nel finale contro il Genoa è l’ultimo dei suoi straordinari interventi e finora possiamo inserire Maignan come il portiere Top di questa stagione.

Tra le principali delusioni di questa stagione c’è invece Juan Musso. L’Atalanta e Gasperini hanno investito molto sull’argentino che al momento non ha ripagato. Tanti errori ed una costante incertezza che a Bergamo ed al Fantacalcio in pochi si aspettavano. Promosso a pieni voti e rivelazione di questa stagione invece il portiere dell’Empoli Vicario: tante belle parate ed il giocatore che, numeri alla mano, ha fatto più interventi nel corso di questa Serie A.

Serie A, nomi di spicco tra difesa e centrocampo

Nomi di spicco anche in difesa ed il miglior difensore di questa stagione, sovrastando big come Koulibaly e Skriniar, è il granata Bremer. Il difensore del Torino è una certezza assoluta sia al Fantacalcio che per il nostro campionato. Durante la sessione di calciomercato estiva è prevista una grande asta per accaparrarsi le sue prestazioni. Bremer è una sorpresa ed una conferma, ma come rivelazione di questa stagione inseriamo Nahuel Molina: l’argentino non ha una media eccellente, ma i gol e gli assist parlano chiaro e l’esterno sudamericano è una vera e propria sentenza. Nota di merito anche per il giovanissimo del Milan Pierre Kalulu, sempre positivo quando impiegato da Pioli. Delude in questa stagione l’interista Stefan De Vrij: voci di mercato ed infortuni hanno frenato il centrale nerazzurro che non ha ripetuto la straordinaria stagione fatta lo scorso anno con Antonio Conte.

A centrocampo ci sono state tante sorprese e conferme, ma il miglior centrocampista del nostro campionato (non solo per il Fantacalcio) è Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe terminare la stagione in doppia cifra sia per gol che per assist e nonostante il cambio tecnico è sempre decisivo. Conferme dopo la scorsa stagione anche per Barak, note positive soprattutto prima del cambio tecnico per Antonio Candreva. Tra le rivelazioni di questa stagione spicca l’olandese dell’Atalanta Koopmeiners: prestazioni di qualità ed un giocatore decisivo sia come mezzala che come trequartista. Per il salto di qualità definitivo in ottica Fantacalcio magari qualche gol in più. Delusione della stagione, lo spagnolo del Milan Brahim Diaz. Il trequartista rossonero ha avuto una buona partenza, ma dopo lo stop per il Covid non è più tornato e dopo una serie di prestazioni negative ha recentemente perso anche il posto da titolare.

Ciro Immobile, Dusan Vlahovic e Victor Osimhen non hanno fallito, hanno rispettato le attese e stanno trascinando Lazio e Napoli. Con gli addii di Lukaku e Cristiano Ronaldo l’attaccante campano è il Top per eccellenza del Fantacalcio: si sono svenati ovunque all’asta per prenderlo e Ciro ha ripagato alla grande.

Ci sono diverse scommesse interessanti andate a buon fine quest’anno. Dai friulani Beto e Deulofeu fino a Gianluca Scamacca, ma la sorpresa di questa stagione è il Cholito Simeone. Pagato 1 nella maggior parte dei Fantacalci, in pochi hanno creduto nelle sue qualità ed il figlio d’arte, dopo diverse stagioni deludenti, è esploso sotto la guida di Igor Tudor. In casa Atalanta hanno deluso le attese Duvan Zapata e Luis Muriel, ma i problemi fisici sono un attenuante per i colombiani e per l’Atalanta di Gasperini. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, chiamato ad una grande stagione dopo l’addio di Lukaku, ha deluso le aspettative. Il ‘Toro’ ha fatto un buon numero di gol, ma non tale per rispettare le aspettative. Inoltre una serie incredibile di insufficienze consecutive,situazione che ha rovinato i piani di tanti Fantaallenatori. Mancano poche giornate e chissà se Lautaro farà ricredere parte dei suoi tifosi e parte di coloro che hanno puntato su di lui al Fantacalcio.