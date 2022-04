Tensioni ed emozioni: la Roma beffa il Napoli, è pareggio al 91′

Il Napoli scappa avanti ma poi è ripreso dalla Roma che con El Shaarawy riprende il risultato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Insigne

Soltanto un pareggio per il Napoli contro la Roma. Gli azzurri di Luciano Spalletti reagiscono a metà dopo lo sberleffo della Fiorentina. Svanisce così il sogno scudetto di Insigne e compagni. I giallorossi chiudono la prima frazione in svantaggio ma danno il meglio di se stessi nella seconda parte, nonostante le fatiche di giovedì in Conference League.

Non riesce lo scherzetto all’ex Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli non ha saputo arrestare sul nascere le sensazioni negative dopo la sconfitta di otto giorni fa contro la Fiorentina. Gli azzurri perdono ancora terreno dal Milan (ora a +4). I partenopei frenano però l’ascesa della Roma, che non approfitta del pareggio interno della Juventus con il Bologna e rimane attardata di cinque lunghezze rispetto alla squadra di Max Allegri.

Napoli, ancora un passo falso nella lotta scudetto: El Shaarawy risponde ad Insigne, è 1-1 con la Roma

Inizio complicato per i giallorossi. Al 7’ si è infatti registrato uno degli episodi chiave della partita: Lozano e Ibanez entrano in contatto nell’area romanista e Di Bello, dopo essere stato richiamato dal Var, ha concesso il calcio di rigore per i partenopei. Insigne, dal dischetto, ha calciato angolando il tiro e impedendo l’intervento di Rui Patricio.

Gli azzurri potrebbero raddoppiare al 20’ ma Smalling devia il tiro di Osimhen e subito dopo l’estremo difensore giallorossa si oppone al tentativo di Lozano. La formazione di Mourinho si rende pericolosa seriamente soltanto con un calcio di punizione di Pellegrini e si ferma a centimetri dal pareggio perché la palla, deviata da Osimhen, si infrange contro la traversa, evitando al Napoli guai peggiori.

Nel secondo tempo, i partenopei minacciano la Roma con una girata dell’attaccante nigeriano deviata in angolo da Mancini. I capitolini crescono alla distanza e provano a riportare la gara in equilibrio. Ci provano Abraham (16’) ma soprattutto Mancini che al 21’ gira di testa sulla punizione di Pellegrini sfiorando il bersaglio.

Il Napoli si scuote con due tiri dal limite di Elmas e Zielinski al 25’ e al 29’. Al 31’ però altro episodio discusso dopo un contatto tra Zaniolo e Meret, con il portiere che sbarra la strada sulla conclusione dell’attaccante e poi gli frana addosso (le proteste della Roma costano il rosso a Fuzato). Quattro minuti più tardi la grande chance è per Osimhen che va via di forza e calcia potente davanti a Rui Patricio colpendo soltanto l’esterno della rete.

Nel finale, la Roma perde per infortunio Nicolò Zaniolo, uscito zoppicante dal terreno di gioco. Non certamente una buona notizia per Mourinho, che si consola tuttavia con il pareggio di El Shaarawy, che arriva dopo il tacco di Abraham e nel primo minuto di recupero regala il pari alla Roma.

Classifica di Serie A dopo il match tra Napoli e Roma: Milan 71; Inter 69; Napoli 67; Juventus 63; Roma 58; Fiorentina, Lazio 56; Atalanta 51; Sassuolo 46; Hellas Verona 45; Torino 40; Udinese 39; Bologna 38; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia, Genoa 22; Salernitana 19.