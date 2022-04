“È scoppiato in lacrime”: tensione Napoli-Roma, l’episodio spiazza tutti

Al termine della gara tra Napoli e Roma, che esclude in maniera definitiva i partenopei dallo scudetto, si sono viste lacrime d’amarezza

Il Napoli perde il passo nel momento decisivo del campionato. A cinque partite dalla fine del campionato, la squadra di Luciano Spalletti è ora attardata di quattro punti dal Milan. I partenopei hanno fatto soltanto un punto nelle due gare casalinghe contro Fiorentina e Roma. Nel momento topico, Lorenzo Insigne e compagni hanno rallentato la propria corsa.

Contro la squadra di Mourinho non è bastata la marcatura di Lorenzo Insigne. Il gol del napoletano doc su calcio di rigore è servito a mantenere il vantaggio fino al 91’ quando El Shaarawy ha sfruttato la sua chance per consentire ai giallorossi di trovare un pareggio meritato per quanto si è visto in campo al Maradona. Il match tra le due formazioni è stato molto tirato e carico di tensione. Il pareggio probabilmente rende insoddisfatte entrambe ed anche per questo, al termine della sfida, le telecamere hanno colto lacrime di profonda amarezza.

Napoli, Insigne saluta i tifosi e poi scoppia in lacrime: è la fine del sogno scudetto

Lorenzo Insigne è apparso molto colpito sotto il profilo psicologico dopo il pareggio con la Roma. L’1-1 di questa sera lascia il Napoli attardato probabilmente in maniera definitiva nella corsa scudetto. Lui aveva fatto il suo trasformando il calcio di rigore concesso da Di Bello dopo l’intervento del Var in seguito al fallo di Ibanez su Lozano.

Su DAZN hanno colto il momento di malumore: “Insigne è scoppiato in lacrime, adesso si sta dirigendo emozionato sotto la curva. Ha voluto comunque ringraziare i tifosi dopo la gara con la Roma, ma la tensione del risultato si è fatta sentire”.

Le immagini televisive hanno infatti catturato il momento in cui ‘Lorenzo Il Magnifico’ si è portato la mano sul volto per asciugarsi le lacrime versate in quel momento. Attimi molto significati in cui per la mente dell’attaccante partenopeo saranno passate mille emozioni, compresa la considerazione dell’avvicinarsi dell’addio. In estate, Insigne passerà al Toronto con cui ha firmato a gennaio un contratto multimilionario. I suoi pensieri però sono in questo momento soltanto rivolti al Napoli e all’amarezza per questo scudetto a lungo accarezzato.