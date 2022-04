Inter-Milan, l’annuncio prima della partita: tifosi impazziti al Meazza

Tifosi in visibilio per l’annuncio prima della partita. Inter-Milan si apre con un momento importante per i supporters nerazzurri.

Un match di vitale importanza per Inter e Milan, ed i motivi non riguardano soltanto in valore in sé del match. Vincere rappresenterebbe una prova di forza soprattutto per una corsa Scudetto che si fa sempre più agguerrita, con due squadre pronte a dare tutto in un ambiente caldissimo come il Meazza che accoglie il derby. Serve mostrare i muscoli, e far capire che da qui alla fine della stagione entrambe hanno voglia di portare a casa lo Scudetto.

Certo, la Coppa Italia è un obiettivo ampiamente perseguibile da entrambe. Si scenderà in campo per arrivare ala vittoria, anche perchè portare a casa due trofei potrebbe essere una chiave di volte importante per entrambi gli allenatori. Milano è piena di entusiasmo in queste ore, ed uno dei motivi che fa felici i tifosi (soprattutto quelli nerazzurri) arriva anche dall’esterno del campo.

Inter-Milan, l’annuncio allo stadio su Adriano: parte l’ovazione

La presenza di Adriano in quel di San Siro è un motivo di grande gioia per il brasiliano ma anche per i tifosi dell’Inter, che hanno accolto con entusiasmo un ritorno che di sicuro porta alla memoria bellissimi ricordi. L’attaccante ha fatto tantissimi per la causa nerazzurra, e porta nel cuore quelli che sono stati anni brillanti per la sua carriera. “Sono molto contento di essere nel mio secondo paese del cuore. Dio è meraviglioso”, ha scritto nelle scorse ore Adriano sui social.

E cosi il Meazza ha accolto l’ex giocatore brasiliano con un gesto molto bello. All’annuncio dello speaker, che ha cosi riportato ai tifosi la presenza di Adriano allo stadio, è partita una vera e propria ovazione per lui. Un lungo applauso che testimonia il rapporto ancora vivo tra la tifoseria nerazzurra e “l’imperatore“.