Alle 21 spazio alle semifinale di ritorno della Coppa Italia. E’ tempo di derby, si affrontano l’Inter ed il Milan.

Ci siamo. Un match che in quel di Milano è atteso tantissimo, soprattutto perchè rappresenta una sfida trasposta dal campionato alla Coppa Italia. Inter e Milan si giocano lo Scudetto, con il Napoli ormai defilato e la Juventus che sembra fuori dai giochi. Ma non soltanto lo Scudetto, visto che le due squadre milanesi sono chiamate anche a giocarsi la Coppa Italia in un match che diventa una sfida da dentro o fuori.

Al netto del match di andata (uno scialbo 0-0), Inter e Milan si giocano tutto stasera. Una partita di cartello che potrebbe tranquillamente essere anche una finale. Stefano Pioli contro Simone Inzaghi, due allenatori molto diversi che nel corso della stagione hanno dovuto affrontare tantissime difficoltà.

Eppure oggi si decide tanto. Andare avanti in Coppa Italia significa regalare ai tifosi la speranza di poter portare a casa ben due trofei stagionali. Inter e Milan non vogliono mollare nulla, soprattutto per non dare modo di pensare agli avversari di poter essere sul campo più forti.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.