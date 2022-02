Coppa Italia, cambia tutto: la Lega ha deciso, è ufficiale

Decisione importante per la Coppa Italia. Il tutto è stato annunciato nella giornata di oggi, con un comunicato.

Il calcio cambia forma, anche in Italia. Stiamo vedendo anno dopo anno quelle che sono le decisioni che ovviamente tendono a rendere questo sport maggiormente accattivante e di sicuro più “giusto” anche in funzione dell’introduzioni di sistemi tecnologici come quello del Var. Ogni anno le novità si inseguono, ed alcune sono state introdotte anche in relazione alla Pandemia e la possibilità di contrastare al meglio le problematiche.

Quella dei cinque cambi, ad esempio, che alla fine è rimasta anche quando l’emergenza è stata contenuta anche in termini di tifosi allo stadio. La Lega è in costante aggiornamento, seguendo anche quanto succede nel resto d’Europa. E cosi una novità rilevante è arrivata proprio in questi minuti, ufficializzata anche da un comunicato.

Coppa Italia, il gol in trasferta non vale più doppio: è ufficiale

Quello che sta accadendo anche nelle coppe europee, adesso avverrà anche per quanto riguarda il sistema italiano. Addio al “valore doppio” dei gol segnati in trasferta per quanto riguarda la Coppa Italia. Una decisione che è stata confermata e di fatto ufficializzata attraverso un comunicato diramato al termine dell’Assemblea tra club che ha avuto luogo oggi a Milano, nella sede di via Rosellini.

Un’altra notizia apparsa nel comunicato è l’annuncio delle date per la prossima stagione sportiva, “che inizierà il 14 agosto 2022“. Insomma, due novità rilevanti, ed in particolare quella che aggiorna la Coppa Italia e di fatto la allinea a quanto accade anche nelle principale competizioni europee, come la Champions o l’Europa League.