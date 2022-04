“Che imbarazzo”: Inter-Milan, tifosi infuriati contro un rossonero

Critiche asprissime per un calciatore del Milan dopo il vantaggio iniziale dell’Inter firmato Lautaro Martinez

Si sta giocando in questi minuti la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Lo 0-0 dell’andata pone i nerazzurri in una posizione abbastanza scomoda, visto che devono per forza vincere per accedere in finale. Alla squadra di Stefano Pioli, infatti, basterebbe un pareggio con gol per buttare fuori i cugini. E’ un derby sentitissimo, più del solito, anche perché sono le uniche due squadre rimaste in corsa per lo scudetto.

L’Inter si è ripresa totalmente da quando ha battuto la Juventus all’Allianz Stadium. Il Milan ha accusato una flessione contro Bologna e Torino che potrebbe costar cara. I nerazzurri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Lautaro Martinez dopo pochi minuti e sono partite le critiche per Tomori, un po’ troppo leggero in marcatura.

Inter-Milan, tifosi infuriati con Tomori

Gran fraseggio dell’Inter che ha poi portato alla conclusione e al gol Lautaro Martinez. Un tiro al volo che non ha lasciato scampo a Mike Maignan, protagonista di prestazioni sontuose questa stagione. Ma il portiere francese nulla ha potuto sul tiro del Toro, e nemmeno Kalulu e soprattutto Tomori in marcatura. Quest’ultimo ha subito diverse critiche da parte dei tifosi del Milan, soprattutto su Twitter. C’è chi parla dei paragoni fatti in passato: “Sento Tomori e Kalulu meglio di de Ligt, che imbarazzo“.

Ma anche altri paragoni con una gran coppia del passato: “Hanno fatto passare Tomori e Kalulu come Maldini e Baresi“. E c’è anche chi pensa che questo errore possa pesare seriamente anche sul campionato: “Se l’è perso Tomori, può pesare come un macigno per lo scudetto“. Insomma, le cose non stanno andando benissimo per il Milan questa sera. Almeno nei primi minuti.