“Ricovero improvviso”: Pelé, dal Brasile l’annuncio ha spiazzato tutti

Emergono novità importanti sulla salute di Pelé: dal Brasile, infatti, c’è l’annuncio sulle condizioni dopo il ricovero improvviso

Il mondo del calcio ha ammirato le gesta di Pelé tanti anni fa. Classe ’40, è considerato da molti il miglior giocatore di tutti i tempi. Eterno sarà il paragone con Diego Armando Maradona, due che hanno condizionato l’opinione degli addetti ai lavori per tutto il 20esimo secolo e non solo. L’argentino ci ha lasciato, purtroppo, il 25 novembre 2020. Una data che nessuno dimenticherà mai, nemmeno O Rey. Diversi sono stati, infatti, i messaggi sui social per il suo amico.

O Rey era molto legato, nel bene e nel male, a Maradona. E negli ultimi mesi anche le sue condizioni hanno destato più di qualche preoccupazione. Pelé soffre infatti di un tumore al colon, per il quale sta affrontando un ciclo di cure molto duro per un uomo che compirà ottantadue anni il prossimo 23 ottobre. Ed è notizia di oggi quella di un ricovero improvviso.

Le condizioni di Pelé dopo il ricovero improvviso

Secondo quanto riferito da ESPN, Pelé è stato ricoverato di nuovo all’ospedale Einstein in Brasile, precisamente a San Paolo. L’ex calciatore brasiliano non si troverebbe in terapia intensiva e i familiari lasciano trapelare ottimismo. Non ci sono particolari preoccupazioni, ma la situazione resta sotto osservazione, poiché questo ricovero non era previsto nel ciclo di cure che O Rey sta affrontando.

Ciò che tutti si auspicano è che Pelé torni presto in gran forma, sconfiggendo la malattia che sta combattendo da diversi mesi. Il brasiliano si era operato alcuni mesi fa per rimuovere il tumore all’ospedale Albert Einstein.