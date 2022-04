Conte prepara lo sgarbo a Inter e Juve: affare da 50 milioni con la Serie A

Inter e Juventus spaventate dall’inserimento del Tottenham di Conte: gli ‘Spurs’ possono chiudere un’operazione da 50 milioni complessivi

La cura Antonio Conte al Tottenham sta funzionando. Al netto della sconfitta interna di sabato scorso contro il Brighton, gli ‘Spurs’ hanno trovato grande continuità di rendimento e si sono affacciati in maniera convinta sul quarto posto. In Premier, la formazione londinese guidata dal tecnico italiano precede ora di tre punti l’Arsenal, che ha una partita in meno.

Nei prossimi turni, il Tottenham proverà a consolidare la propria posizione per poi buttarsi a capofitto sul calciomercato, con Fabio Paratici che avrebbe maggiore margine di manovra con la sicurezza degli introiti Champions. Gli ‘Spurs’ ‘minacciano’ il calcio italiano e anche le big della Serie A.

Tottenham, forte interesse di Conte per Bremer e Singo: 50 milioni possono chiudere la partita con il Torino

Secondo quanto rivelato da ‘TuttoSport’ ad Antonio Conte piace Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano del Torino fa gola a tanti in Europa, tra i club interessati pure diverse italiane, con Inter e Juventus su tutte, che vedono nel centrale di Urbano Cairo il profilo ideale per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Il Tottenham, secondo il quotidiano torinese, potrebbe sbaragliare la concorrenza con una proposta di 50 milioni di euro cash per gli ingaggi di Bremer e Singo. Cifra che convincerebbe i granata. Ai londinesi, infatti, interessa pure il giovanissimo terzino destro di Ivan Juric. Un’offerta del genere potrebbe accelerare le operazioni e chiudere velocemente la pratica, approfittando del fatto che le italiane in questo momento preferirebbero inserire nelle trattative delle contropartite tecniche. Una soluzione che non sembrerebbe entusiasmare in maniera particolare il presidente del Torino Cairo.

Conte dopo gli arrivi di Bentancur e Kulusevski durante il calciomercato di gennaio, intanto, potrebbe proseguire il suo shopping in Italia, sfruttando il grosso potenziale economico ed attrattivo della Premier League.