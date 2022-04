“Errore madornale”: Juventus-Fiorentina, l’episodio fa infuriare i tifosi

Juventus-Fiorentina, il match attualmente lo sta decidendo l’ex di turno Bernardeschi: non mancano però le polemiche

Federico Bernardeschi, ex di turno della gara in corso, ha segnato l’unico gol che sta per ora decidendo Juventus-Fiorentina. In palio c’è l’accesso alla finale di Coppa Italia, andando a sfidare l’Inter che ha battuto nella serata di ieri il Milan. Non mancano però le critiche da parte dei tifosi viola. Ecco cos’è accaduto.

Il match di ritorno di semifinale di Coppa Italia lo sta fin qui decidendo il gol di Federico Bernardeschi. Colui che, oltre a Dusan Vlahovic, è uno degli ex di turno di questa sera. I tifosi viola, proprio in occasione del gol subito, non hanno trattenuto la propria furia e hanno già individuato il colpevole.

Da poco è ricominciato il secondo tempo della gara e, nel mirino dell’accusa dei tifosi della Fiorentina, resta specialmente Dragowski. Il portiere è stato preferito questa sera a Terracciano da Italiano, ma l’uscita sbagliata in area di rigore ha certamente agevolato il gol segnato poi da Bernardeschi.

Juventus-Fiorentina, tifosi viola infuriati con Dragowski: “Errore madornale averlo schierato”

L’uscita a vuoto e fuori tempo, seguita da un colpo di testa che non ha spazzato fin in fondo bene la palla da parte di Biraghi, hanno fatto sì che Federico Bernardeschi potesse segnare il gol del match per i bianconeri. A questo proposito, tramite ‘Twitter’, i tifosi della squadra di Italiano hanno voluto esprimere tutto il proprio disappunto: “Errore madornale aver schierato Dragowski“.

Si legge anche: “Ma Dragowski va legato alla porta? È sempre in mezzo al campo”. O ancora: “Messi male, errori individuali osceni, Dragowski alle papere, Ikonè peggio di Callejon. Sono senza parole”. I tifosi restano una furia per una rete che pesa tantissimo sulle spalle della propria squadra. Le polemiche, dunque, non si sono fatte attendere.