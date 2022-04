“È molto nervoso”: furia Vlahovic-Juventus, succede con la Fiorentina

Juventus-Fiorentina, match acceso fin dal primo minuto questa sera e match sicuramente di alta intensità: Vlahovic primo protagonista

Non una semplice gara, per Dusan Vlahovic, quella che si sta disputando in questi minuti all’Allianz Stadium. Da un lato c’è la squadra per cui gioca attualmente, dall’altro c’è il suo ex club. Club viola da cui non si è distaccato nel migliore dei modi. La competitività, per il serbo, questa sera è palpabile.

La Juventus è partita fortissima questa sera contro la Fiorentina, forte anche del gol segnato in trasferta nella gara di andata. Per il momento la gara la sta decidendo il gol di Federico Bernardeschi. Gol dell’ex che punisce la Fiorentina e che rende il cammino viola in Coppa Italia molto difficile.

Altro ex della gara, su cui tutti gli occhi sono certamente puntati, è Dusan Vlahovic. Il serbo ha messo spesso e volentieri, in questa prima parte di gara, in difficoltà la difesa della Fiorentina in cui c’è anche la pesante assenza di Milenkovic. L’attaccante è apparso però anche fin da subito molto nervoso. Il suo stato d’animo è così sotto gli occhi di tutti i presenti allo Stadium.

Juventus-Fiorentina, Bernardeschi sblocca il match ma il più nervoso è Vlahovic: “Ha battibeccato con i compagni”

La Juventus attacca in maniera forsennata, la Fiorentina subisce per ora lo scotto del gol segnato da Bernardeschi ma sembra intenzionata a non arrendersi. Un ritorno di semifinale di Coppa Italia tutto da vivere insomma. L’atteggiamento di Dusan Vlahovic, grande ex (ma non l’unico) di questa gara, è tra le altre cose apparso evidente. Le sue accelerazioni stanno mettendo in difficoltà i suoi ex compagni, anche se con i compagni attuali è apparso spesso nervoso.

Come riferito da Gianni Balzarini, presente a bordocampo per Juventus-Fiorentina, infatti: “Vlahovic ha finalmente ha ottenuto la giocata che voleva. Voleva un pallone in profondità, lo ha ricevuto dopo tanto penare. È molto nervoso questa sera, ha spesso battibeccato con i compagni“.