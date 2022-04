“Verso la conferma”: salti di gioia Milan, possono esultare anche i tifosi

Giorni cruciali per il futuro del Milan, Investcorp fa sul serio e lavora per far felici i tifosi con alcune mosse particolarmente acclamate

Dopo la brutta sconfitta nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, al Milan rimane soltanto il campionato. La squadra di Stefano Pioli andrà all-in in queste ultime giornate per tentare di sfilare lo scudetto ai cugini e vendicarsi dell’eliminazione cocente di ieri sera.

I rossoneri però vivono ore cruciali pure al di fuori del terreno di gioco, con Investcorp che prosegue spedita la sua trattativa con Elliott per il passaggio di proprietà. Stefano Pioli e Paolo Maldini hanno tutta una serie di motivi per rimanere sorridenti. Come loro anche i tifosi del Milan, che in questi ultimi anni hanno assistito alla crescita dei rossoneri, tornati ai massimi livelli in Italia.

Milan, con la nuova proprietà si punta sulla continuità: Paolo Maldini verso il rinnovo

Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, sono giorni decisivi per la cessione del Milan al fondo d’investimento arabo Investcorp. La trattativa procede spedita e nel massimo riserbo tuttavia vi sono degli appuntamenti in agenda attraverso cui passa il semaforo verde finale.

Il primo si registrerà a Nyon, all’interno degli uffici della Uefa, ai quali la società del Bahrein vuole presentarsi per rassicurare sulla volontà di voler continuare a lavorare sul solco tracciato da Elliott, con bilanci trasparenti e virtuosi.

Il secondo appuntamento è con l’Inter per discutere della questione stadio. Al momento si sta ricercando ancora una casa comune, tuttavia, il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di un impianto più imponente. Investcorp, che ha un ramo specializzato nelle infrastrutture, ha messo in conto anche una somma per il nuovo stadio.

Non si trascurerà neppure l’area sportiva. Anche in questo caso si privilegerà la linea della continuità, partendo dal rinnovo di Paolo Maldini, uno dei segreti del rilancio del Milan in queste ultime stagioni. L’ottimo lavoro dell’ex difensore, infatti, ha contribuito alla crescita dei rossoneri. L’attuale direttore tecnico conserva poi ancora grosso seguito, compreso nel mondo arabo, come testimoniato dalla recente visita al Padiglione Italia di Dubai. Per i tifosi del Milan di tutto il mondo è sinonimo di garanzia.

Nel ruolo di presidente, potrebbe rimanere Paolo Scaroni oppure essere nominato un rappresentante di Investcorp.