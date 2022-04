Spogliatoio sfasciato e Donnarumma nel caos: PSG, dalla Francia spiazzano

Il PSG e Gianluigi Donnarumma sono nel caos: dalla Francia emergono indiscrezioni sullo spogliatoio

Il Paris Saint-Germain ha deciso di puntare su Gianluigi Donnarumma la scorsa estate. Una scelta che ha però fatto discutere siccome Keylor Navas non è andato via. Mauricio Pochettino non ha mai scelto un vero e proprio titolare, questo ha messo in discussione entrambi i portieri nel momento in cui non hanno fornito una gran prestazione. E’ il caso di Donnarumma, che ha fatto diverse papere non solo in Ligue 1, dove la vittoria non è in discussione. In Champions e in Coupe de France le cose sono andate malissimo.

Lo stesso Donnarumma, forse per non aver avuto continuità, ha disputato una stagione di basso livello. Emblematico è l’errore in uscita contro l’Olympique Marsiglia, in gol dopo aver sbagliato un’uscita. Ma la papera su Benzema nel match col Real Madrid avrebbe addirittura avuto conseguenze in tutto lo spogliatoio. A parlarne è stato Jerome Rothen.

PSG, Donnarumma nel caos: la ricostruzione

L’ex calciatore del PSG, Jerome Rothen, ha parlato degli aspetti negativi che hanno condizionato la stagione dei parigini: “Ciò che ha ucciso la stagione della squadra è stata la gestione dei portieri. C’era già Keylor Navas, ma Leonardo ci ha venduto i sogni con l’arrivo di Donnarumma. E con due portieri del genere, sei costretto a fare una scelta”. Poi Rothen arriva al dunque: “Nella prima parte di stagione Pochettino non ha fatto una scelta chiara. Poi ha optato per Donnarumma negli scontri diretti”.

Questo però ha portato a una “frattura nello spogliatoio del PSG”, come affermato dal francese, che prosegue: “Uno dei due deve partire il prossimo anno. L’errore di Donnarumma e l’eliminazione col Real Madrid hanno portato a una tensione che ora è esplosa”. Insomma, lo spogliatoio dei parigini è messo malissimo. Starà a Pochettino o comunque al futuro allenatore mettere a posto le cose.