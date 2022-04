Scandalo in Spagna: Piqué nel caos, la notizia lo ‘inguaia’ ancora di più

Piqué in ulteriore imbarazzo dopo gli ultimi documenti e audio pubblicati da ‘El Confidencial’: lo scandalo del calcio spagnolo prosegue

Lo scandalo che tiene tutta la Spagna ‘futbolera’ molto attenta agli sviluppi si è arricchita nella giornata di oggi di altri due passaggi nebulosi in merito alle posizioni del presidente Luis Rubiales e del capitano del Barcellona Gerard Piqué, che ha fatto da tramite per la negoziazione del trasloco della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita.

Il difensore, nella serata di lunedì si è difeso attraverso ‘Twitch’, questa mattina parlerà anche il presidente della RFEF, la Federcalcio iberica. ‘El Confidencial’, testata che sta rivelando gli audio e i documenti legati allo scandalo, ha pubblicato altri retroscena della storia.

Scandalo calcio spagnolo, Piqué in imbarazzo: ‘Rubi’ ne ha ‘tutelato’ le commissioni e provato a realizzare il sogno

Gerard Piqué, nella conferenza stampa organizzata attraverso ‘Twitch’, si è difeso in ogni modo dall’accusa di ‘conflitto d’interesse’, tuttavia emergono altri particolari della vicenda che mettono il difensore del Barcellona in particolare imbarazzo.

‘El Confidencial’ continua a pubblicare documenti inediti e audio delle conversazioni Whatsapp tra il presidente della Federcalcio Luis Rubiales e il calciatore catalano. A questo proposito, nella mattinata di oggi sono emersi due retroscena clamorosi.

Secondo quanto rivelato dalla testata, Rubiales avrebbe preferito l’accordo al quale ha lavorato Piqué attraverso la Kosmos, società del calciatore che si occupa dell’organizzazione di eventi (e che ha organizzato di recente pure il primo mondiale di palloncini). Una proposta, quella dell’Arabia Saudita molto succulenta ma legata a due fattori che hanno indignato la Spagna: 24 milioni di euro in commissioni per la Kosmos (4 all’anno) e una penalizzazione di 10 milioni di euro rispetto all’intesa in caso di mancata partecipazione di Barcellona e Real Madrid (5 milioni per ciascuno dei due club).

Due postille che non erano presenti invece nell’altra grande proposta proveniente dal Qatar per cui la RFEF era anche arrivata ad un preaccordo. L’esistenza, che ‘El Confidencial’ ha testimoniato con alcuni documenti riservati, è stata commentata da Rubiales e Piqué in uno scambio di audio, che è stato chiaramente pubblicato dalla stessa testata.

Inoltre, Piqué, pochi mesi fa ha anche invitato il presidente della Federcalcio spagnola a intercedere con il selezionatore dell’Under 21 iberica per una sua convocazione ai Giochi Olimpici di Tokio, poi non avvenuta. Nell’audio, il difensore del Barcellona si raccomanda con Rubiales: “Mi devi fare questo favore, eh, Rubi! Però deve restare super confidenziale, il ct non deve parlarne con nessuno per evitare che anche altri chiedano di essere convocati”. Uno di questi ‘altri’ poteva essere, eventualmente, Sergio Ramos.