Serie A, dieci assenti in squadra: tecnico in allarme, è caos

In vista del prossimo match, squadra a soqquadro per il prossimo delicato match di Serie A contro la big del campionato

Il campionato di Serie A prosegue senza soste in questo finale di stagione. La fase più calda è ormai entrata nel vivo e ogni squadra si gioca le proprie chance per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Ecco allora che ogni assenza diventa pesante, figuriamoci poi in quel caso in cui le defezioni rischiano di essere dieci.





Per la Lazio di Maurizio Sarri, il conto alla rovescia della partita con il Milan è cominciato con grossi punti interrogativi. I biancocelesti hanno bisogno di vincere per mantenere sotto controllo la lotta per l’Europa che vede la formazione del tecnico campo in questo momento dietro alla Roma (due punti separano le due squadre) e a braccetto con la Fiorentina.

Lazio, Milinkovic-Savic ha la febbre: il serbo e altri nove tengono in allarme Maurizio Sarri

Tra i calciatori in questo momento in dubbio per la gara interna di domenica sera alle 20.45 anche Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio, sempre circondato da tante voci di calciomercato, non ha partecipato all’allenamento di ripresa perché è rimasto a casa febbricitante.



Al calciatore è sùbito stato effettuato un tampone per evitare rischi. Il controllo ha restituito la negatività ad esso per cui i biancocelesti hanno potuto tirare almeno per il momento un sospiro di sollievo.



Per la partita con il Milan però non vi è soltanto il dubbio legato al centrocampista, grande trascinatore della squadra. All’allenamento di ripresa sono mancati dieci effettivi della rosa. Oltre al ‘sergente’ sono rimasti fuori Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Cataldi, Raul Moro, Patric e Pedro. Questi ultimi due sono alle prese con degli infortuni muscolari.



I biancocelesti confidano ora di recuperare in fretta gli assenti per continuare a dare la caccia all’Europa. Il mancato piazzamento per le coppe sarebbe un duro colpo da assimilare per le casse del presidente Claudio Lotito.