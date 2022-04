Tre cessioni per finanziare Pogba: la Juve fa sul serio

Pogba alla Juventus, i bianconeri sarebbero pronti a piombare con forte decisione sul centrocampista francese. Come rivelato nelle ultime ore, il giocatore sarebbe pronto a dire addio al Manchester United

La Juventus sarebbe pronta spingere il piede sull’acceleratore per cercare di mettere le mani su Pogba. Il centrocampista francese, come noto, si svincolerà dallo United il prossimo 30 giugno e i bianconeri sarebbero pronti a valutare l’affondo definitivo.

Il diretto interessato, dal canto suo, sarebbe pronto a dire sì al ritorno alla Juventus per ritrovare lo smalto dei tempi migliori in un ambiente amico e che conosce già alla perfezione. L’affare potrebbe essere finanziato da una tripla cessione.

I bianconeri sarebbero pronti a dire addio a Ramsey e Rabiot per cercare di risparmiare circa 14 milioni di euro netti da girare immediatamente a Pogba per convincerlo a dire sì al ritorno in bianconeri. 8-10 milioni la possibile offerta che la Juventus potrebbe presentare al francese per concretizzare il ritorno.

Pogba alla Juventus, i bianconeri non presenteranno offerte al rialzo

Il piano della Juventus sarà chiaro e ben delineato. La dirigenza non presenterà alcun tipo di offerta al rialzo per Pogba. La sensazione è che Arrivabene e Cherubini non si spingeranno oltre un’offerta triennale-quadriennale da circa 8 milioni di euro con potenziali bonus.

La decisione, a questo punto, slitterà sulle spalle di Pogba, il quale dovrà dire sì a un’offerta contrattuale decisamente inferiore rispetto a quella attuale. Non solo Ramsey e Rabiot, per finanziare il ritorno di Pogba la Juventus potrebbe sacrificare anche Arthur, richiesto dall’Arsenal e da alcune squadre di Premier League. Tre cessioni per riabbracciare Pogba: la Juve è pronta ad affondare il colpo.