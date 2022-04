Inter, doccia fredda per Marotta: l’annuncio gela anche Inzaghi

Arrivano brutte notizie per l’Inter. L’annuncio inaspettato coglie di sorpresa sia l’AD Marotta che il tecnico Simone Inzaghi.

Dopo il successo nella semifinale di Coppa Italia, che è valso il biglietto per la finalissima contro la Juventus, l’Inter è concentrata anche sul secondo fronte, quello del campionato. A poche partite dal termine della stagione i nerazzurri sono concentratissimi, come ribadito anche oggi da Simone Inzaghi in conferenza stampa.

Sul fronte dirigenziale però Marotta lavora già al mercato della prossima stagione. Dopo aver preso Onana, che sarà l’erede di Handanovic tra i pali, i nerazzurri continuano a sondare il terreno per altri colpi in entrata.

Non è un mistero che uno dei nomi sulla lista di Marotta, apprezzato anche da Simone Inzaghi, è Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante del Sassuolo, classe ’99, è molto apprezzato non solo dal club nerazzurro. La sua stagione ad alto livello, fino ad ora 13 le marcature, l’ha gettato alla ribalta e ha fatto aumentare esponenzialmente l’interessi di diversi club nei suoi confronti.

Inter, il ds del Sassuolo spegne gli entusiasmi per Scamacca

A frustrare le velleità dei nerazzurri ci ha però pensato il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali. Intervistato da Sky Sport, Carnevali ha ammesso che uno come Scamacca potrebbe fare molto comodo sia all’Inter che al Milan. Al contempo però Carnevali ha dichiarato come, nonostante Scamacca sia un patrimonio del calcio italiano, è più probabile che alla fine vada all’estero.

“Scamacca è un giocatore importante.” ha dichiarato Carnevali. “Sarebbe un bene per il calcio italiano che non finisse all’estero. Farebbe le fortune sia dell’Inter che del Milan. Purtroppo però ad oggi uno come lui è più facile che vada a giocare in un campionato straniero.” Insomma, non una chiusura netta, ma per Marotta e Simone Inzaghi un avvertimento: Scamacca potrebbe costare tanto. Cifra che in Italia difficilmente si possono ad oggi spendere.