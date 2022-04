Inter, l’annuncio gela i tifosi: assenza pesante in vista della Roma

L’Inter, dopo la vittoria del Derby in Coppa Italia, si sta preparando per affrontare la Roma in campionato: il momento è cruciale

L’Inter, dopo la vittoria ottenuta nel Derby di Coppa Italia contro il Milan, si sta preparando al meglio sul prossimo impegno in campionato. I nerazzurri ospiteranno, infatti, la Roma di José Mourinho a San Siro e dovranno mantenere la concentrazione al massimo perché appare chiaro che ora è vietato sbagliare. A tal proposito, è intervenuto pochi minuti fa Simone Inzaghi in conferenza stampa.

Simone Inzaghi, dunque, ha poco fa parlato in conferenza stampa della gara che attende i suoi contro un ex storico del club. José Mourinho tornerà nuovamente a Milano, questa volta con la volontà di rincorrere e ottenere, con la sua Roma, un posto in Europa per la prossima stagione.

Il tecnico nerazzurro ha perciò dichiarato: “Andiamo a giocare contro una delle squadre più forti della Serie A. Mourinho è un grande allenatore, tutti noi sappiamo il cammino che ha fatto in Italia e in Europa. La Roma poi è in un ottimo momento. Per noi sarà una gara molto importante, una finale“. Ha poi rilasciato un annuncio ufficiale che l’ambiente nerazzurro non avrebbe immaginato.

Inter-Roma, l’annuncio di Inzaghi su Vidal: il cileno sarà out per il big match di domani

Simone Inzaghi ha, quindi, ora come ora bisogno di avere tutta la propria squadra a disposizione per affrontare al meglio le partite che restano da giocare fino alla chiusura del campionato. Partite a cui va ad aggiungersi anche la finale di Coppa Italia da disputare contro la Juventus l’11 maggio. In merito al big match che l’Inter giocherà, domani pomeriggio alle ore 18, contro la Roma, Inzaghi ha tuttavia reso nota l’assenza di Arturo Vidal.

“Ho tutti i giocatori a disposizione – ha annunciato il tecnico – tranne Vidal. Non ci sarà a causa di una brutta distorsione presa nel derby. Faremo a questo punto le scelte migliori possibili. Siamo usciti dalla vittoria contro il Milan con tanta convinzione, abbiamo ottenuto un’altra finale”. Assente dunque un giocatore a cui Simone Inzaghi si è comunque spesso affidato nel corso di questa stagione.