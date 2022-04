Milan, l’obiettivo costa troppo: l’affare si può fare ad una sola condizione

Milan, l’obiettivo per l’attacco costa molto. La valutazione spaventa Maldini e Massara: l’affare si può fare solo ad una condizione.

Il Milan di Stefano Pioli resta concentrato in vista delle ultime gare di campionato. Il finale di stagione mette in palio un pezzo di storia, vista la lotta scudetto con l’Inter di Simone Inzaghi più serrata che mai. Servirà prestare attenzione e mettere il massimo nelle ultime uscite per regalare ai tifosi la gioia della vittoria che manca da diversi anni.

Lo sa bene Pioli e lo sanno bene anche Paolo Maldini e Frederic Massara che, nonostante il turbinio di rumors circa il cambio societario, lavorano senza sosta per arrivare pronti alla finestra estiva di calciomercato. La lista dei desideri è piuttosto lunga, con diversi talenti giovani sparsi in giro per l’Europa che hanno catturato l’attenzione della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, Haller nel mirino di Maldini

Uno di questi è, senza dubbio, Sebastien Haller, attaccante ivoriano dell’Ajax, autore di una stagione strepitosa con il club olandese. A riferirlo è l’edizione odierna del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’ che riferisce dell’interessamento di Maldini.

Secondo la rosea, però, la valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Una cifra che potrebbe spaventare il Milan al momento dell’assalto decisivo in estate. Per questo motivo, l’operazione sarebbe fattibile solo nel momento in cui arriverà la liquidità che porterebbe Investcorp, il fondo del Bahrain interessato all’acquisizione delle quote societaria del club lombardo.