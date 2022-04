Donnarumma, da Parigi spiazzano: il cambio allenatore ribalta il futuro

Potrebbero esserci clamorose novità per quanto riguarda il futuro al PSG di Donnarumma. E tutto dipenderà dal nome del prossimo tecnico.

La celebre alternanza tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma al PSG potrebbe gioco forza giungere al termine. Nella prossima stagione infatti il club francese potrebbe prendere una decisione definitiva su chi sarà il titolare indiscusso. E molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore.

Pochettino non è infatti sicuro della conferma. La dirigenza infatti è intenzionata a puntare su di un nome nuovo per dare una svolta all’ambiente. Come riporta Le Parisien sono due i nomi caldi per la panchina dei parigini: Antonio Conte e Zinedine Zidane.

Conte non avrebbe problemi a liberarsi dal Tottenham. I buoni rapporti tra le due proprietà sarebbero d’aiuto. L’unico problema per quanto riguarda l’ex tecnico di Juventus e Inter sarebbe Leonardo. Conte infatti non avrebbe intenzione di lavorare con l’attuale dirigente dei parigini e un suo arrivo sulla panchina del PSG coinciderebbe con un addio per il brasiliano.

PSG, tra Conte e Zidane: Donnarumma e Navas attendono

L’arrivo di Conte potrebbe essere positivo per Donnarumma, visto che il tecnico italiano potrebbe puntare sul connazionale per i pali. Meno positiva per Donnarumma sarebbe invece l’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del PSG.

Considerando la chiara volontà di Keylor Navas, che ha ribadito ancora una volta di volere una situazione più definita, l’alternanza di quest’anno non è praticabile. L’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del PSG potrebbe però favorire proprio il portiere costaricano. Nel triennio magico del Real Madrid ’15-’18, quello in cui Zinedine Zidane è riuscito ad alzare tre Champions League consecutive, il portiere titolare di quel Real era proprio Keylor Navas. Ecco che l’ex fantasista francese, qualora approdasse al PSG, potrebbe decidere di dare fiducia alla sua vecchia conoscenza, costringendo Donnarumma a guardarsi attorno per giocare.