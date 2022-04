Donnarumma-Navas, annuncio a sorpresa: Pochettino vuota il sacco

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ancora una volta è intervenuto sulla situazione portieri, che coinvolge due big come Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma.

La stagione del PSG, nonostante la grande competitività internazionale della rosa, è stata comunque caratterizzata da alcune problematiche interne e da alcune situazioni poco felici. La squadra ha mancato ancora una volta l’obiettivo più importante, ovvero quello relativo alla Champions League, il trofeo che la società cerca insistentemente da anni.

Oltre ciò, ha tenuto banco per tutto il tempo il futuro di Mauricio Pochettino. Probabilmente il tempo dell’argentino sulla panchina dei francesi si è concluso, anche perché spesso le sue idee hanno potuto generare malcontento e polemiche.

Indubbiamente la questione più rilevante ha riguardato Gigio Donnarumma. Il portiere italiano, considerato il più forte al mondo per il 2021, è stato desiderato alla proprietà ma la medesima importanza non l’ha ricevuta dall’allenatore. Giunto con la convinzione che sarebbe stato titolare, Donnarumma spesso ha dovuto accomodarsi in panchina perché il riferimento principale è rimasto Keylor Navas.

PSG, Pochettino sul dualismo tra Navas e Donnarumma: la risposta definitiva

Il tecnico Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Lens e ha parlato anche del portiere costaricano, siccome secondo le ultime indiscrezioni alla fine potrebbe essere lui a lasciare il PSG: “Ho parlato con lui, penso che la cosa più importante sia raggiungere gli obiettivi. Per il futuro la storia dipenderà dalle varie circostanze sia per Keylor che per gli altri”.

Il futuro è quindi aperto a ogni possibilità, nessun epilogo è escluso, tuttavia appena qualche giorno fa è stato il portiere latinoamericano a voler chiarire del tutto il suo rapporto con Donnarumma. Durante un’intervista post-match Navas ha dichiarato: “A fine stagione farò delle valutazioni, con Gigio c’è un buon rapporto ma voglio giocare sempre e non è facile gestire la situazione. Sto bene a Parigi ma qualcosa deve cambiare”. Insomma o uno o l’altro pare dovrà fare le valigie.