Milan, Maldini può esultare: ufficialità per il giovane talento

Sia i tifosi del Milan che Paolo Maldini possono esultare per l’ufficialità che riguarda un giovane talento.

Dopo aver perso 3-0 contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, il Milan si fionda di nuovo sul campionato. I rossoneri sono attesi domenica sera all’Olimpico di Roma da un match contro la Lazio ricco di insidie. Nonostante le probabili difficoltà contro i biancocelesti, la squadra di Stefano Pioli dovrà fare di tutto per vincere.

Il Milan, infatti, è primo in classifica ma non ha più tra le mani il proprio destino, visto che l’Inter con un successo nella gara di recupero del prossimo 27 aprile contro il Bologna diventerebbe la squadra capolista del campionato italiano. Pioli dovrà fare qualcosa per dare nuova linfa al suo reparto offensivo, considerando i sei gol realizzati nelle ultime nove partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.

La squadra rossonera per il match contro la Lazio spera di recuperare, almeno per la panchina, Zlatan Ibrahimovic, che in giornata ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo. Ma Maldini e Massara, oltre alle ‘questioni’ che riguardano il campo, sono sempre attenti anche al Milan del futuro.

Milan, ecco l’ufficialità che fa esultare Maldini: Marco Nasti rinnova fino al 2026

La società rossonera, infatti, tramite un tweet pubblicato sul profilo ‘AC Milan Youth Sector’, ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Marco Nasti, attaccante classe 2003, fino al 2026. E’ un’ottima notizia sia per Maldini e Massara che per i tifosi milanisti, visto che il centravanti ha segnato in questa stagione con la Primavera del ‘Diavolo’ ben 15 reti in 25 gare giocate tra tutte le competizioni.

Nasti ha così commentato il suo rinnovo contrattuale con il Milan su Instagram: “Sono entrato in questa famiglia quando ero un bambino pieno di sogni da realizzare. Il Milan, per me, vuol dire casa. Devo ringraziare tutti coloro che stanno avendo fiducia in me. Darò tutto me stesso per ripagare sul campo questa fiducia”.