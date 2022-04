Marotta, il Manchester United ti rovina: Inzaghi e l’Inter restano gelati

Manchester United pronto a fare grandi acquisti anche in Italia. Tra gli obiettivi anche un calciatore dell’Inter: Inzaghi è avvertito.

Il Manchester United ha recentemente comunicato l’ingaggio come nuovo tecnico di Erik ten Hag. L’attuale allenatore dell’Ajax dalla prossima stagione siederà sulla panchina di casa all’Old Trafford e già sta pensando a come rendere a sua immagine e somiglianza la sua futura squadra.

Rosa giovane e talentuosa, questo ha in mente ten Hag guardando al prossimo mercato. Secondo il Daily Mail la dirigenza del Manchester United, che non ha mai badato a spese nemmeno negli anni di magra, è pronta ad assecondare i desideri del suo nuovo allenatore mettendo sul piatto ben 120 milioni di sterline.

Una cifra importante che consentirebbe di puntare a diversi campioni. A partire dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Non certo una buona notizia per Simone Inzaghi e per i tifosi dell’Inter. Ma anche per lo stesso AD Beppe Marotta che, di fronte ad un’offerta importante per Lautaro Martinez, difficilmente potrebbe resistere. Senza dimenticare che bisognerebbe guardare anche alla volontà del calciatore e alla prospettive di ingaggio qualora decidesse di andare in Premier League.

United, non solo Lautaro dell’Inter: ecco gli altri nomi

La lista della spesa in casa Manchester United non si riduce naturalmente al solo Lautaro Martinez. Il budget allocato dalla dirigenza dei Red Devils permetterebbe a ten Hag di concentrarsi anche su altri profili e altre zone del campo, soprattutto sugli esterni e a centrocampo.

Il futuro tecnico in particolare sarebbe propenso a puntare anche su un suo attuale pupillo all’Ajax, il 22enne esterno Antony. Oltre a quest’ultimo, che quest’anno sotto la gestione ten Hag è già in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol che gli assist, ci sarebbe anche il mediano classe ’95 Kalvin Phillips dal Leeds.