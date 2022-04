Milan, sorpresa sul mercato: colpo a zero, Maldini pronto all’affondo

In casa Milan c’è in valutazione il profilo di un calciatore per rinforzare la mediana, oggi di proprietà del Lione.

Il vincolo tra la dirigenza rossonera e il mondo del calciomercato francese sembra essersi rafforzato nelle ultime stagioni. L’arrivo di Maignan per sostituire Gigio Donnarumma, nel frattempo divenuto il portiere del PSG, ne è l’esempio forse di maggiore valore. In vista della prossima stagione sportiva potrebbero realizzarsi altri affari.

La società in procinto di passare dal gruppo Elliott a Investcorp non ha smesso di lavorare, poiché lo zoccolo duro della dirigenza non dovrebbe cambiare e quindi Paolo Maldini resterà il referente più importante, anche per l’immagine della società.

Ai rossoneri piace da tempo Maxence Caqueret, centrocampista classe 2000 in forza al Lione. Proprio in questi giorni però il club francese proprietario del cartellino sta facendo pressione sul 22enne affinché firmi il rinnovo.

Milan su Caqueret del Lione: le ultime dalla Francia

Secondo le ultime informazioni riferite da ‘RMC Sport’, Caqueret avrebbe ricevuto un’interessante proposta dal Lione per prolungare il contratto. La società francese non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, siccome il contratto scadrà nel giugno del 2023 e da gennaio prossimo quindi il giocatore potrebbe accordarsi con un’altra realtà sportiva. D’altronde per il tecnico Peter Bosz si tratta di un perno del centrocampo.

Caqueret sta cominciando a vacillare, nonostante il contratto proposto dal Lione sarebbe economicamente di quattro volte superiore a quanto percepito al momento, a causa della proposta del Milan. Al Lione il centrocampista diventerebbe addirittura capitano, in base a ciò che l’OL gli avrebbe avanzato come piano futuro, ma la possibilità di vestire rossonero starebbe generando dei dubbi nel calciatore. Al Milan troverebbe anche i connazionali Olivier Giroud, Theo Hernandez, Mike Maignan e Pierre Kalulu e questa prospettiva alletta e non poco il giovane talentoso. Si attendono novità.