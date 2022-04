“Non si discute neanche”: salti di gioia Atalanta, rivelazione in diretta tv

Salti di gioia per il mondo Atalanta per le parole in diretta tv da parte del dirigente: ecco cos’ha detto

L’Atalanta sta disputando una stagione molto complicata rispetto agli standard degli ultimi anni. Le eliminazioni in Champions, Europa League e Coppa Italia sono arrivate tutte in casa, rispettivamente contro Villarreal, Lipsia e Fiorentina. Squadre che hanno evidenziato diverse lacune che ha la squadra di Gian Piero Gasperini. Gli infortuni hanno fatto la loro parte, forse decisiva. Per parecchie partite, l’Atalanta ha giocato senza attaccante viste le assenze di Muriel e Zapata.

A parlare del momento dell’Atalanta nei giorni scorsi è stato anche Oscar Magoni, ex calciatore e oggi direttore sportivo della Feralpisalò. C’è delusione tra le fila dei bergamaschi, anche perché il rischio è quello di restare fuori dall’Europa e arrivare all’ottavo posto. In questi minuti è in corso la sfida contro il Venezia e poco prima del match ha parlato Umberto Marino.

Atalanta, le parole di Marino su Gasperini

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Gasperini non si discute neanche, tutta la vita con lui. Andremo avanti con le caratteristiche che il mister ha dato alla nostra squadra. Continueremo con questa filosofia perché ci crediamo”. Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore per il proprio allenatore, messo un po’ in discussione dall’opinione pubblica visti i recenti risultati.

Ma Gasperini e l’Atalanta sembra un connubio perfetto, a prescindere da come finirà la stagione. Le partite contro Lipsia, PSG, Manchester United e ancor prima Borussia Dortmund e Liverpool, sono ancora scolpite nelle menti dei tifosi bergamaschi. E quello che si augurano è quello di rientrare nei primi sette posti per giocare, ancora una volta, in Europa.