Manca sempre meno al fischio di inizio di Venezia-Atalanta, gara di apertura della trentaquattresima giornata di campionato Serie A 2021/2022. Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, alle ore 15.00, la formazione veneta di Paolo Zanetti ospita i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il match mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni.

I padroni di casa cercano la vittoria per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione della classifica generale e tenere distanti gli spettri della retrocessione in Serie B. La Dea, invece, rischia di perdere seriamente un posto in Europa visto l’ottavo posto in classifica generale. A dare il via al match è il fischietto del signor Forneau, coadiuvato dagli assistenti Longo e Bercigli. Al VAR, invece, il duo formato da Di Paolo e De Meo.

Venezia-Atalanta, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.