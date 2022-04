DIRETTA Verona-Sampdoria: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo allo stadio Bentegodi il Verona e la Sampdoria.

Si scende in campo di sabato sera, ed in palio ci sono tre punti importanti soprattutto per una delle due squadre impegnato nell’anticipo serale. Il Verona, che ha raggiunto ormai quota 48 punti, si avvia verso una salvezza tranquilla conquistata con il grande lavoro di Tudor sulla panchina dei clivensi.

Ben diverso il discorso per la Sampdoria, che non ha alcuna certezza di permanenza in Serie A. La squadra di Giampaolo ha assoluto bisogno di una vittoria per muovere la classifica e non farsi risucchiare nella zona rossa della classifica. Ecco perchè i tre punti in palio stasera allo Stadio Bentegodi rappresentano una risorsa importante per i blucerchiati. Vietato sbagliare.

Verona-Sampdoria, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone A disposizione: Chiesa, Boseggia, Veloso, Lasagna, Cancellieri, Bessa, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Retsos, Hongla, Praszelik. Allenatore: Igor Tudor

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo A disposizione: Ravaglia, Falcone, Sensi, Ekdal, Supriaha, Askildsen, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Murru, Damsgaard, Trimboli Allenatore: Marco Giampaolo