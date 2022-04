De Paul, adesso è tutto vero: annunciata la sua prossima squadra

L’argentino dell’Atletico De Paul è intervenuto personalmente sulle voci in merito al suo futuro: il post sui social non lascia dubbi

Da ormai diverse settimane Rodrigo De Paul è tornato ad infiammare il calciomercato italiano. L’argentino ha fatto vedere le sue cose migliori proprio in Serie A, in cui si è messo in luce con la maglia dell’Udinese. Per diverso tempo è stato l’oggetto del desiderio delle big italiane che tuttavia non sono mai riuscito a strapparlo alla formazione friulana. C’è riuscito invece l’Atletico Madrid. I colchoneros lo hanno acquisto durante la scorsa estate.

I numeri di Rodrigo De Paul con la squadra di Diego Simeone però non sono stati in linea con le passate stagioni, complice anche i compiti che assolve nella formazione madrilena. Nelle ultime settimane si è parlato pure di una certa tensione tra il calciatore e il club. Le notizie circolate hanno riacceso il vecchio interesse di club italiani come Inter e Juventus.

Calciomercato, Inter e Juventus di sasso: De Paul chiarisce i suoi piani futuri sui social

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato lo stesso Rodrigo De Paul. Il calciatore è uscito allo scoperto e lo ha fatto attraverso Twitter. Il centrocampista argentino ha utilizzato il social.

Nello specifico, l’argentino ha ritwittato il post del giornalista Matteo Moretto. “Non esiste nessun problema tra l’Atletico e De Paul. Il giocatore sta bene con il club biancorosso e vuole rimanere dove è. Il club crede fermamente nelle sue qualità e non ha nessuna intenzione di cederlo. Fine della questione”.

Il calciatore ripostando il tweet, corredandolo peraltro di cuori biancorossi, ha messo la parola fine su ogni voce su un suo possibile addio all’Atletico Madrid. Per le italiane sembra sfumare nuovamente la possibilità di ingaggiare il calciatore sebbene le vie del calciomercato sono infinite ed inizierà ufficialmente soltanto a luglio.

In questa stagione, De Paul ha vestito la maglia dei colchoneros per 43 volte segnando soltanto due reti, una in campionato e una in Champions League. In questo finale di stagione resterà ora concentrato sull’assalto al secondo posto. La formazione di Diego Simeone deve prima di tutto blindare un piazzamento Champions.