Alle 12.30 spazio al primo anticipo di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Arechi di Salerno scendono in campo Salernitana e Fiorentina.

Due squadre che si affrontano per portare a casa punti che potrebbero risultare fondamentali. Da una parte c’è la Salernitana che in segue una salvezza difficile ma ancora possibile. I campani hanno un calendario complesso, ma che sulla carta potrebbe permettere loro di potersi ancora salvare. C’è anche una partita da recuperare per la squadra di Davide Nicola, oltre allo scontro diretto contro il Cagliari. Tutti elementi che ovviamente alimentano la speranza.

Dall’altra parte c’è un Fiorentina che sogna l’Europa. Il lavoro di Vincenzo Italiano in questi mesi è stato davvero importante, e riconosciuto da tutti. Un obiettivo cosi netto, ovvero approdare tra le prime sei della classe. sarebbe anche un premio per il club per aver scommesso su un allenatore cosi giovane ma che ha già dimostrato di valere tantissimo. Certo, la trasferta di Salerno sarà tutt’altro che facile.

Salernitana-Fiorentina, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Delli Carri, Dragusin, Zortea, Ruggieri, Di Tacchio, Capezzi, Kastanos, Verdi, Bonazzoli, Perotti, Mikael.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, M.Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, Milenkovic, Bianco, Bonaventura, Callejon, Sottil, Saponara, Piatek, Kokorin.

Arbitro: Massa di Imperia

Guardalinee: Tegoni e Colarossi

Quarto uomo: Camplone

Var: Mazzoleni

Avar: Mondin