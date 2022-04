Lazio-Milan, animi caldissimi: succede all’esterno dell’Olimpico

Proprio fuori lo stadio Olimpico di Roma, poco prima del match che vede di fronte Lazio e Milan, si scaldano gli animi

La sfida tra Lazio e Milan è fondamentale per la classifica di entrambe. La squadra di casa dovrà dare un segnale visto che la Roma ha perso con l’Inter. Una vittoria catapulterebbe Maurizio Sarri un punto sopra José Mourinho. Ma è probabilmente decisiva per capire le sorti dei rossoneri nella lotta scudetto. Tra qualche giorno, l’Inter giocherà il recupero col Bologna e si potrà avere un quadro definitivo dopo il crollo del Napoli. Il Milan, però, deve vincere per continuare a mettere pressione ai nerazzurri.

La differenza tra Roma e Lazio, nonostante la classifica dica che ci siano solo pochissimi punti di differenze, è evidente. Non per una questione tecnica, ma di atmosfera. Sponda giallorossa c’è tanto affetto attorno al club e ai giocatori. Mentre in casa biancoceleste le cose stanno andando diversamente, viste le tensioni tra il presidente Claudio Lotito e i tifosi.

Lazio-Milan, i tifosi contestano Lotito

E’ in atto una contestazione all’esterno dello stadio Olimpico per Claudio Lotito da parte dei tifosi della Lazio. Lo riferisce Il Tempo, che continua affermando che sono circa 3 mila i tifosi rimasti fuori dallo stadio per protestare contro il caro biglietti. C’è anche uno striscione: “Lotito pezzo di m…” che alimenta ancor di più il clima di contestazione dopo le parole del presidente della Lazio in settimana contro i propri tifosi.

Un clima ideale per il Milan nell’affrontare la partita. L’ambiente avversario è spaccato e all’Olimpico ci saranno più tifosi rossoneri che biancocelesti. Chiaramente il giudice supremo è il campo, e fin qui ha dichiarato che Immobile, Milinkovic-Savic & Co. hanno tutte le carte in regola per rovinare i piani di Stefano Pioli.