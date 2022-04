La Salernitana sogna e fa un regalo alla Juventus: Fiorentina stesa

Vittoria fondamentale per la Salernitana sulla Fiorentina. I granata ottengono tre punti e continuano a sperare nella salvezza.

Partita fondamentale per entrambe le squadre che cercano i tre punti. La Salernitana per alimentare le residue speranze di salvezza e la Fiorentina per agguantare la zona Europa League. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia infatti per i viola il campionato diventa l’unico modo per agguantare la seconda competizione continentale e magari provare a dare fastidio fino all’ultimo alla Juventus al momento al quarto posto.

A partire bene sono però i granata che, spinti da uno stadio Arechi diventato una vera e propria bolgia, passano in vantaggio dopo solo pochi minuti. Al 10′ è infatti Djuric su assist di Bohinen a portare avanti la Salernitana. La Fiorentina sulle prime sembra accusare il colpo, ma successivamente prende coraggio anche se il possesso palla in alcuni frangenti risulta troppo sterile. Da segnalare nel finale di primo tempo anche lo spavento accorso a Cabral.

Il gol del pari arriva però nella ripresa. Dopo una prima girandola di cambi il neoentrato Saponara riporta il risultato in parità. Finita? Niente affatto. La Salernitana, conscia dell’importanza dei tre punti e spinta dal pubblico di casa, a 10′ alla fine trova il 2-1 a firma Bonazzoli. Il nuovo risultato regge fino al triplice fischio con i viola che nel finale non trovano il pari, consentendo alla Salernitana di centrare una vittoria importantissima.

Salernitana, tre punti per la salvezza: e il calendario è favorevole.

Con questo risultato la Salernitana alimenta ancora le speranze di salvezza. A cinque turni dal termine, i granata, alla terza vittoria consecutiva, sono a soli tre punti dal Cagliari quartultimo. E con ancora lo scontro diretto in casa tutto è apertissimo. La Fiorentina invece dal canto suo fallisce il sorpasso alla Roma e quasi certamente abbandona le già basse velleità di quarto posto. Per i viola adesso la priorità sarà conquistare una posizione in Europa League ai danni di una delle due romane.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo il match di oggi: Inter 72, Milan 71; Napoli 67; Juventus 63; Roma 58+; Fiorentina 56, Lazio 56; Atalanta 54; Hellas Verona 49+; Sassuolo 46; Torino 43; Udinese 39*; Bologna 38*; Empoli 34; Spezia 33+; Sampdoria 30+; Cagliari 28; Salernitana 25; Venezia 22; Genoa 22.

*una partita in meno; + una partita in più