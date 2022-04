Paura e sangue: Salernitana-Fiorentina, resta a terra dopo il violento impatto

Brutto episodio accaduto durante Salernitana-Fiorentina. Dopo il bruttissimo impatto il calciatore resta a terra sanguinante.

Un bruttissimo episodio è avvenuto nei minuti finali del primo tempo del match tra Salernitana e Fiorentina. Un bruttissimo impatto, che poteva avere conseguenze spiacevoli, ha tenuto con il fiato sospeso l’intero stadio.

Al minuto 44, con i padroni di casa della Salernitana in vantaggio per 1-0, durante un’azione offensiva della Fiorentina c’è stato un cross dalla sinistra di Nico Gonzalez. Il pallone scodellato in area ha dato vita ad un duello aereo tra l’attaccate viola Cabral e il difensore della Salernitana Ranieri. L’attaccante però ha impattato contro la testa del difensore granata, mentre il pallone è finito tra le mani del portiere Luigi Sepe.

Entrambi i calciatori si sono gettati a terra dopo l’impatto. Ad avere la peggio è stato Cabral che è dovuto uscire dal campo sanguinante per una ferita alla testa riportata durante l’impatto. Anche per Ranieri si è trattato di un duro colpo che l’ha momentaneamente messo ko. Ed anche nel suo caso c’è stata molta apprensione da parte dei presenti allo stadio Arechi di Salerno.

Salernitana-Fiorentina, per Cabral tanto spavento

Tutti i presenti naturalmente sono stati molti in apprensione a causa dell’impatto non certo leggero tra i due calciatori. Entrambi comunque sono rientrati in campo ed hanno giocato regolarmente i pochi minuti che mancavano alla fine della prima frazione di gioco.

Cabral dal canto suo ha però dovuto ricorrere ad una fasciatura protettiva. Nell’impatto, come detto, il calciatore della Fiorentina ha anche sanguinato e quindi, sia per regolamento che per la sua sicurezza, lo staff medico ha dovuto provvedere alla classica medicazione ‘a rete’ che viene applicata in caso di ferite con sanguinamento alla testa.