Juve, Kean salva Allegri: steso il Sassuolo nel finale

La Juventus porta a casa una clamorosa vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo, dopo una gran partita dei neroverdi

Si è conclusa poco fa la partita tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium. Succede quasi tutto nel primo tempo, dove i neroverdi giocano benissimo, in costante pressione contro la Juve. Le triangolazioni tra i gioiellini di Dionisi mettono in apprensione il centrocampo e la difesa di Allegri, e gli attaccanti sono costretti a sacrificarsi. Una situazione scomoda per chi deve vincere per mettere pressione al Napoli e allungare sulla Roma.

Il primo gol dell’incontro arriva dai piedi di Giacomo Raspadori, l’uomo più atteso, finito proprio nel mirino della Juventus per il post-Dybala. Ed è proprio l’argentino che firma il pareggio poco prima della fine della prima frazione di gioco. Da lì un’esultanza polemica e una discussione con Bonucci e Morata a centrocampo per la pessima gestione della gara. Allegri ha poi sostituito La Joya per far entrare Vlahovic forse per un problema muscolare.

Sassuolo-Juventus, un punto ciascuno al Mapei

La ripresa è molto differente per ritmi, ma non per impostazione della partita. Il Sassuolo, com’è normale che sia, cala un po’ di intensità. Ma i principi di gioco di Dionisi permettono col possesso palla e i triangoli in mezzo al campo di portare al tiro i vari Kyriakopoulos e Scamacca. Mentre alla Juve mancano le misure, pur avendo inserito Kean con Vlahovic, sono più le volte in cui i bianconeri scivolano che calciano in porta.

La voglia di incidere sul match dei neo-entrati è comunque parecchia, tanto che Kean trova a pochi minuti dalla fine il gol del definitivo 1-2, col pallone che passa sotto le gambe di Consigli. Tre punti che fanno benissimo alla Juventus, che ora è a -1 dal Napoli che sabato ospiterà proprio un Sassuolo deluso dal risultato, ma non dalla prestazione che resta positiva.

CLASSIFICA

Milan 74; Inter* 72; Napoli 67; Juventus 66; Roma 58; Fiorentina 56*; Lazio 56; Atalanta* 54; Hellas Verona 49; Sassuolo 46; Torino* 43; Udinese* 40; Bologna* 39; Empoli 37; Spezia 33; Sampdoria 30; Cagliari 28; Salernitana* 25; Genoa 25; Venezia* 22.