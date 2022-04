“Vale 100 milioni”: Napoli, uno dei top può partire in un solo caso

Uno dei top player del Napoli in estate potrebbe fare le valigie per una cifra monstre ma perché ciò accada deve realizzarsi una condizione

Il Napoli è uscito ridimensionato dalle ultime tre partite di campionato. Un solo punto per la squadra di Luciano Spalletti, che adesso deve difendersi dalla Juventus ma soprattutto chiamata a fare chiarezza in vista del prossimo futuro dal momento che il presidente Aurelio De Laurentiis sta pensando ad una clamorosa novità.

Nel frattempo, filtrano i primi rumors di calciomercato. Alcuni calciatori della formazione azzurra fanno gola ai top club europei. Tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta mostrando in maniera sempre più netta le sue enormi qualità. Sedici reti in ventotto partite in questa stagione e la sensazione che i margini di miglioramento siano ancora enormi.

Napoli, Premier innamorata di Osimhen: Arsenal interessata ma qualificazione Champions indispensabile

Victor Osimhen fa gola a diversi club della Premier League. Il Napoli due anni fa è riuscito ad anticipare la concorrenza pagando una cifra importante al Lilla. Ora il denaro pagato da Aurelio De Laurentiis per acquistarlo potrebbe consentire ugualmente un’operazione produttiva in uscita poiché il suo valore è cresciuto ulteriormente. In questo momento, i partenopei chiedono per lui 100 milioni di euro.

Una cifra che in Inghilterra sarebbero anche disposti a spendere, come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’. Le qualità dell’attaccante nigeriano non sono passate inosservate alla Premier League, un campionato in cui il calciatore può adattarsi bene considerata la sua forza fisica.

Tra le squadre più interessate, come rivela la ‘rosea’, ci sarebbero proprio i ‘Guinners’. La formazione londinese è disposta ad assecondare la richiesta del club napoletano ma prima deve strappare la qualificazione in Champions League. Proprio l’ingresso nella maggiore competizione europea a squadre, unito al riscatto di Aubameyang da parte del Barcellona, consentirebbe all’Arsenal di mettere le mani su Osimhen.

In questo momento, la formazione allenata da Arteta occupa il quarto posto in graduatoria ma ha soltanto due punti di vantaggio rispetto al Tottenham di Antonio Conte con cui è in competizione per il quarto posto, unica posizione disponibile per accedere alla Champions dal momento che le altre sono state già ipotecate da Manchester City, Liverpool e Chelsea.